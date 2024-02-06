Катар получил ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения с Израилем

Премьер страны шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани назвал положительной реакцию радикального палестинского движения на проект соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Катар получил ответ от радикального палестинского движения ХАМАС относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа.

Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, назвав положительной реакцию ХАМАС на проект соглашения.

"Мы получили ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения, который содержит некоторые замечания, но в целом является положительным. Реакция ХАМАС внушает оптимизм, однако мы не будем сейчас вдаваться в подробности из-за деликатности ситуации", - сказал катарский премьер на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.