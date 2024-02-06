Блинкен: США изучают ответ ХАМАС на предложение о новой договоренности с Израилем

По словам госсекретаря США, эта сделка возможна и будет "выгодна всем"

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов изучает ответ палестинского радикального движения ХАМАС на предложение о новой договоренности с израильскими властями по освобождению заложников и паузе в боевых действиях, сделка возможна. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Дохе с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Теперь, когда мы получили ответ от ХАМАС на предложение, которое было выдвинуто неделю или около того назад, мы будем весьма интенсивно изучать этот вопрос", - отметил дипломат.

По его словам, эта сделка возможна и будет "выгодна всем". "Я думаю, что это лучший путь вперед. Но для этого предстоит проделать большую работу. Мы очень сосредоточены на выполнении этой работы", - добавил Блинкен.