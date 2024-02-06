6 февраля, 17:36,
обновлено 6 февраля, 17:54
Палестино-израильский конфликт

Блинкен: США изучают ответ ХАМАС на предложение о новой договоренности с Израилем

По словам госсекретаря США, эта сделка возможна и будет "выгодна всем"

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов изучает ответ палестинского радикального движения ХАМАС на предложение о новой договоренности с израильскими властями по освобождению заложников и паузе в боевых действиях, сделка возможна. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Дохе с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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"Теперь, когда мы получили ответ от ХАМАС на предложение, которое было выдвинуто неделю или около того назад, мы будем весьма интенсивно изучать этот вопрос", - отметил дипломат.

По его словам, эта сделка возможна и будет "выгодна всем". "Я думаю, что это лучший путь вперед. Но для этого предстоит проделать большую работу. Мы очень сосредоточены на выполнении этой работы", - добавил Блинкен. 

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