ХАМАС подтвердило передачу Катару и Египту ответа по рамочному соглашению с Израилем

Как отметили в движении, там отнеслись к проекту соглашения позитивно

БЕЙРУТ, 6 февраля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило передачу Катару и Египту ответа относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале движения.

"ХАМАС некоторое время назад передало свой ответ по рамочному соглашению братьям в Катаре и Египте. Это произошло после завершения консультаций на уровне руководства движения, а также с другими силами сопротивления", - отмечается в тексте.

Согласно заявлению, ХАМАС отнеслось к проекту соглашения позитивно.