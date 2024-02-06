ECOWAS призвало политиков Сенегала привести сроки выборов в соответствие с конституцией

Сообщество также призвало Сенегал к сдержанности и отказу от насилия

ХАРАРЕ, 6 февраля. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) призвало политиков Сенегала привести сроки организации президентских выборов в соответствие с положениями конституции. Об этом говорится в коммюнике региональной организации в Х (ранее Twitter).

"Комиссия ECOWAS с озабоченностью следит за ситуацией в Сенегале, - указывается в документе. - Она призывает воздерживаться от любых действий или заявлений, идущих вразрез с конституцией, и напоминает населению и политикам об их ответственности за поддержание мира и стабильности. Политики должны в кратчайшие сроки предпринять все необходимое, чтобы восстановить выборный календарь в соответствии с положениями конституции".

ECOWAS также призвала общество Сенегала к сдержанности и отказу от насилия.

Президент Сенегала Маки Саль 3 февраля объявил об отмене своего указа о назначении выборов главы государства на 25 февраля из-за "неразберихи с кандидатами". В ответ оппозиция обвинила главу государства в "конституционном перевороте" и призвала к акциям протеста. Первая из них состоялась 4 февраля в столице страны Дакаре. Демонстрация была разогнана силовиками, произведены аресты. В понедельник состоялся митинг оппозиции перед зданием парламента. Он также был разогнан жандармерией.

6 февраля парламент Сенегала одобрил поправку к конституции, предусматривающую отмену положения, которое увязывало сроки проведения президентских выборов с окончанием мандата действующего главу государства. Президентские выборы были перенесены на 15 декабря текущего года. Также парламент продлил полномочия действующего президента страны Маки Саля, которые должны были завершиться 2 апреля.