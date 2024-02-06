Белый дом заявил, что администрация США продолжит искать способы оказывать помощь Украине

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, поддержка со стороны Соединенных Штатов и их партнеров и союзников "по-прежнему критически важна для Украины"

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена продолжит, несмотря на позицию Конгресса, искать способы оказывать поддержку Украине. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы останемся сосредоточены на том, чтобы продолжать искать способы передать им помощь в сфере безопасности", - заявил Кирби. По его словам, поддержка со стороны США и их партнеров и союзников "по-прежнему критически важна для Украины".

На вопрос о том, какими последствиями может грозить Киеву отсутствие западной поддержки и может ли это привести к коллапсу ВСУ, Кирби заявил, что "не слишком хорош в предсказаниях относительно будущего, когда дело касается военных операций". При этом он подчеркнул, что отсутствие поддержки со стороны Запада "вынуждает [украинских] командиров на поле боя принимать трудные решения".

Сенат Конгресса США 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года. Договоренности объединяют средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".