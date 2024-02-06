США заявили, что ведут активную дипломатию по деэскалации ситуации в Красном море

Как отметил спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг, "было приложено много усилий, чтобы попытаться найти какие-то уступки для хуситов, которые бы позволили улучшить ситуацию"

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенными Штатами предпринимаются активные дипломатические усилия по деэскалации ситуации в Йемене с целью прекратить нападения йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Красном море. Об этом заявил спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг в ходе онлайн-конференции.

"Дипломатия и дипломатический подход, направленные на деэскалацию ситуации, остаются очень активными и энергичными. Это также будет в центре внимания моей предстоящей поездки [на Ближний Восток]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ведется ли со стороны США дипломатическая работа с целью прекратить нападения хуситов в Красном море, в том числе с представителями движения "Ансар Аллах". По его словам, "было приложено много усилий, чтобы попытаться найти какие-то уступки для хуситов, которые бы позволили улучшить ситуацию".

"В центре внимания должны оставаться усилия по деэскалации [ситуации в Йемене]. Вот в чем заключаются наши интересы", - добавил представитель Госдепа.

Ранее Госдеп сообщил, что на этой неделе Линдеркинг отправится в поездку на Ближний Восток, где проведет несколько встреч с партнерами США в регионе, в том числе в Йемене. В частности, он намерен обсудить продолжающиеся нападения на суда представителей йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах", а также гуманитарную и экономическую ситуацию в Йемене.