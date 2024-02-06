WP: экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее был военным советником властей ОАЭ

По данным газеты, в июне 2015 года он запросил в Корпусе морской пехоты США и Госдепе разрешение давать рекомендации руководству ОАЭ относительно "оперативных, тактических, информационных и этических аспектов" конфликта в Йемене

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Отставной американский генерал Джеймс Мэттис, который в 2017-2019 годах был министром обороны США, до этого консультировал руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по вопросам, касающимся их участия в составе аравийской коалиции в боевых действиях в Йемене. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Согласно полученным ее журналистами документам, Мэттис в июне 2015 года запросил в Корпусе морской пехоты США, где он ранее служил, и в Госдепартаменте разрешение на то, чтобы давать рекомендации руководству ОАЭ и Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, который является сейчас президентом этой страны, относительно "оперативных, тактических, информационных и этических аспектов" конфликта в Йемене. Запрос был одобрен.

В публикации отмечается, что Мэттис позднее не привлекал внимания к этой работе на власти ОАЭ. Он, в частности, не упоминал ее в финансовой отчетности.

Как уточняет издание, представители отставного генерала заверили, что он не получал оплату от властей ОАЭ. Документы, полученные журналистами газеты на основании американского закона о свободе информации, говорят об обратном, подчеркивается в публикации.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе.