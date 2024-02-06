Хуситы приговорили 13 человек к смертной казни за гомосексуальные связи

По сведениям Agence France-Presse, судебное заседание проходило в провинции Ибб

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Суд хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" приговорил 13 человек к смертной казни, признав их виновными в гомосексуальных связях. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.

По его сведениям, судебное заседание проходило в подконтрольной хуситам провинции Ибб, расположенной в западной части страны. На скамье подсудимых находились 16 человек. Им было выдвинуто несколько обвинений, в том числе "в гомосексуальных отношениях, непристойном поведении, склонении к разврату и распространении изображений, противоречащих морали". Трое обвиняемых были приговорены к тюремному заключению, остальные 13 - к смертной казни.

Агентство отмечает, что приговоры могут быть обжалованы.

Хуситами называют последователей йеменского движения "Ансар Аллах", основанного в начале 1990-х годов Хусейном аль-Хуси. Движение зародилось в провинции Саада в общине зейдитов - приверженцев одного из шиитских течений в исламе. С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах", контролирующими часть территории страны.