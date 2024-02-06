Блинкен подтвердил передачу Израилю ответа ХАМАС на предложение о сделке

По словам госсекретаря США, в Соединенных Штатах "интенсивно изучают" этот ответ

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Ответ радикального палестинского движения ХАМАС на предложение о новой паузе в боях в секторе Газа и освобождении заложников передан Израилю. Это подтвердил на пресс-конференции в столице Катара, Дохе, госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Могу сказать только, что <...> мы получили ответ на предложение. Мы его интенсивно изучаем. Он был передан израильтянам. И я завтра (7 февраля - прим. ТАСС) продолжу этот разговор в Израиле", - заявил глава американской дипломатии.

Блинкен находится в ближневосточном турне, в рамках которого посещает Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и палестинские территории.