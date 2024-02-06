Глава Минфина США намерена посетить Китай в 2024 году

Последний раз Джанет Йеллен приезжала в КНР в июле 2023 года

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен планирует в этом году совершить поездку в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Китайско-американская межправительственная финансовая рабочая группа провела 5-6 февраля консультации в Пекине, в ходе которых американские должностные лица встретились с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и сообщили о намерении Йеллен посетить Китай с рабочей поездкой. "Они [американские представители] указали, что министр с нетерпением ждет своего визита в Китай в подходящее время в этом году", говорится в сообщении.

Последний раз Йеллен приезжала в Китай в июле прошлого года. В ходе рабочей поездки глава Минфина США встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга.