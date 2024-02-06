Байден заявил, что Украина в отчаянном положении из-за прекращения военной помощи США

Как добавил американский президент, "каждая неделя, каждый месяц, проходящий без новой помощи Украине, означает, что остается меньше снарядов", с помощью которых Киев "может защищаться от российского натиска"

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Украина находится в отчаянном положении в связи с прекращением военной помощи со стороны США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Я в моем украинском галстуке и с украинским значком, потому что они [украинская сторона] сейчас в отчаянном положении", - сказал он. "Часы тикают. Каждая неделя, каждый месяц, проходящий без новой помощи Украине, означает, что остается меньше снарядов, меньше средств противовоздушной обороны, меньше инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска", - полагает Байден.