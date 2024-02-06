Виновного в гибели пограничника на границе Болгарии с Турцией осудили пожизненно

По информации телеканала bTV, второй нападавший получил условное наказание

СОФИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Суд турецкого города Эдирне приговорил к пожизненному заключению одного из виновных в гибели болгарского пограничника на границе с Турцией в ноябре 2022 года. Об этом сообщил телеканал bTV.

По его данным, второй нападавший получил условное наказание.

В ноябре 2022 года совместный наряд болгарской пограничной полиции и армии был обстрелян на болгаро-турецкой границе, пограничник погиб. Полиция Турции оперативно задержала двух подозреваемых в нападении на болгарский пограничный наряд.

Позднее стало известно, что наряд обнаружил повреждение защитного сооружения, а во время его осмотра с турецкой стороны был совершен прицельный выстрел в голову пограничника, он был убит. Второй пограничник укрылся за патрульной машиной и выстрелил в направлении нападавших, вызвал подмогу, в ответ прозвучали еще 10-15 выстрелов, после чего нападавшие отошли вглубь турецкой территории. Это было первым происшествием подобного рода с применением огнестрельного оружия со стороны нелегальных мигрантов на болгаро-турецкой границе.