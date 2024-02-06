Глава МИД Молдавии считает, что экономические выгоды подтолкнут Приднестровье к ЕС

Они также побудят жителей непризнанной республики выступить за интеграцию в Евросоюз, добавил Михай Попшой

БУХАРЕСТ, 6 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой считает, что экономические возможности, которые откроются перед Молдавией после присоединения к ЕС, побудят жителей Приднестровья также выступить за интеграцию в Евросоюз. Таким образом глава молдавского МИД, который находится с визитом в Бухаресте, прокомментировал в интервью агентству Agerpres заявление президента Майи Санду о том, что Молдавия может присоединиться к ЕС в два этапа: сначала без Приднестровья, а позднее включить и этот регион.

"Возможности, которые открываются перед Республикой Молдова в контексте европейской интеграции, широки - экономические возможности, структурные фонды для развития наших сел и городов. И, конечно же, наши граждане с левого берега Днестра захотят воспользоваться этими новыми возможностями", - уверен вице-премьер.

"Мы будем прилагать неослабевающие усилия, чтобы приблизить момент реинтеграции Республики Молдова, - подчеркнул при этом Попшой. - Поэтому мы верим, что она может быть достигнута до присоединения [Молдавии к ЕС]".

В середине декабря 2023 года президент Майя Санду заявила в интервью информационному порталу "Голос Бессарабии", что сначала к ЕС могут присоединиться территории на правом берегу Днестра. "Хочется, чтобы у нас получилось реинтегрировать страну мирным путем перед вступлением в ЕС. Однако это зависит не только от нас, - сказала она. - Второй сценарий менее оптимистичный. Он предусматривает возможность вступления в ЕС в два этапа".

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось после вмешательства российских миротворцев. С 1993 года стороны ведут переговоры об урегулировании конфликта. Кишинев предлагает Приднестровью статус "особого автономно-территориального образования", однако Тирасполь настаивает на своей независимости.