США обсуждают со странами Ближнего Востока вопросы будущего Газы

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, "предстоит сделать еще много работы"

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти США обсуждают с партнерами в Ближневосточном регионе пути использования потенциальной приостановки боевых действий в секторе Газа для решения вопросов, касающихся будущего устройства в палестинском анклаве. Об этом заявил на пресс-конференции в Дохе госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Предстоит сделать еще много работы. Но мы продолжаем считать, что договоренность возможна и жизненно важна. И мы продолжим неустанно работать над ее достижением", - отметил он, говоря о возможности прекращения огня.

"В ходе данной поездки мы уже провели встречи в Эр-Рияде, Каире, а теперь и в Дохе, на которых внимание было сосредоточено, в частности, на том, чтобы обеспечить использование нами любой паузы для продолжения разработки планов на будущее в Газе", - добавил Блинкен.

"Безопасность, гуманитарная сфера, реконструкция, управление - все это связано с реальными вызовами. Но именно поэтому нам нужно сосредоточиться на них сейчас. Мы также намерены использовать любую паузу для того, чтобы продолжить прокладывать путь в сфере дипломатии к справедливому и продолжительному миру и к безопасности в регионе", - подчеркнул он.

Блинкен находится в ближневосточном турне, в рамках которого посещает Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и палестинские территории.