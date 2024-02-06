В МО РФ сообщили, что лагерь Эр-Рукбан смогли покинуть семеро беженцев

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, свидетельства беженцев указывают на неблагополучную обстановку в лагере

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Семь человек покинули лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и властей республики. Как сообщил заместитель руководителя Центра контр-адмирал Вадим Кулить, свидетельства беженцев указывают на неблагополучную обстановку в лагере.

"Обстановка в лагере беженцев Эр-Рукбан, расположенном в оккупированной США зоне Эт-Танф, остается неблагополучной. Властями Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон обеспечен выход из лагеря семи беженцев (двух мужчин, одной женщины, четверых детей), которые рассказали о тяжелой гуманитарной ситуации в указанном районе", - сказал он.

Кулить подчеркнул, что США по-прежнему демонстрируют неспособность содействовать скорейшему возвращению беженцев из лагеря