Белый дом: помощник президента США едет в Брюссель обсуждать противодействие России

Как сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Эйдриенн Уотсон, Джейк Салливан встретится, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан нанесет 7 февраля визит в Брюссель, чтобы обсудить с союзниками по НАТО вопросы противодействия России и оказания помощи Украине. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Как отмечается в ее письменном заявлении, Салливан встретится, в частности, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, другими западными должностными лицами. "На этих встречах Салливан обсудит спектр ключевых вопросов в преддверии <...> саммита [НАТО] в Вашингтоне, включая продолжение нашей поддержки Украины, наш ответ на российскую агрессию, а также капиталовложения союзников по НАТО в укрепление наших позиций обороны и сдерживания, в том числе за счет инвестиций в нашу военно-промышленную базу", - утверждает Уотсон.