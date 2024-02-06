Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС проблемой глобального уровня

Рафаэль Гросси также отметил необходимость поддержания диалога с Москвой и Киевом

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Киев назвал ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) глобальной проблемой, выходящей за рамки технических аспектов.

"Судьба крупнейшей в Европе атомной электростанции и последствия проблем на ней выходят за рамки чисто технического аспекта. Именно поэтому, находясь здесь, я разговариваю с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, я также прежде говорил с президентом [России] Владимиром Путиным. Это вопросы глобального значения, относящиеся к международному миру и безопасности. Это вопросы высокого политического значения", - сказал он на брифинге для журналистов, запись которого распространила организация.

Гросси отметил необходимость поддержания диалога с Москвой и Киевом. "Здесь [нужно продолжать диалог], что, конечно, естественно, поскольку мы поддерживаем Украину с самого начала, но также и в Москве, поскольку они управляют станцией", - добавил он.