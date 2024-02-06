В СНБО Украины считают, что при отставке Залужного ничего страшного сразу не произойдет

При этом, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, это решение может иметь негативные последствия

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключает, что отставка главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного и его окружения может иметь негативные последствия, но не сразу.

Комментируя возможную отставку Залужного, секретарь СНБО отметил, что никто не занимает пост вечно. При этом он признал, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить не только главкома. "Ничего вечного не бывает, нет вечного президента, нет вечного главы наших вооруженных сил, нет вечного спикера, вечного в мире ничего нет. Жизнь идет. Ничего страшного в жизни от того, что один или другой человек, или три-четыре-пять, как президент сейчас думает, будут уволены, ничего не произойдет сразу. Какие потом будут последствия - давайте будем смотреть, будем анализировать", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Данилов также выразил недовольство тем, что внимание этой теме уделяют за рубежом. "Меня удивляет, когда иностранцы начинают эти вопросы комментировать, когда начинают что-то рассказывать по этому поводу. Это наше дело, внутреннее дело", - продолжил он.

"Я хочу обратить внимание на слова президента. Он сказал, что он думает, а президент думает постоянно, - уверяет Данилов. - Давайте в конце концов дождемся".

Ранее экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в беседе с ТАСС выразил мнение, что увольнение Залужного может нанести серьезный политический ущерб Зеленскому.

Зеленский 4 февраля в интервью телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку. Как заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, на встрече Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался, а офис Зеленского получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Информацию о готовящейся отставке со ссылкой на свои источники подтвердил ряд зарубежных СМИ.