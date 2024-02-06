Гросси указал на постепенный рост уровня доступа инспекторов МАГАТЭ к помещениям на ЗАЭС

Гендиректор организации ранее сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию"

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС постепенно получают доступ ко все большему количеству помещений. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"У нас не всегда и не все время есть доступ к тому, что нам нужно видеть, но постепенно мы отмечаем, как увеличивается [уровень] доступа, который мы получаем. И я сам попросил, чтобы завтра мы увидели некоторые вещи, которые не могли увидеть [ранее]. По-видимому, это было разрешено, так что я довольно позитивно отношусь к завтрашнему визиту", - подчеркнул Гросси в ходе брифинга для журналистов в Киеве.

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Позднее он отметил, что визит на ЗАЭС начнется 7 февраля. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. Перед поездкой на ЗАЭС Гросси провел 6 февраля в Киеве переговоры с украинским министром энергетики Германом Галущенко, руководителем корпорации "Энергоатом" Петром Котиным и главой Госинспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым.