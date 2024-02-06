Гросси намерен обсудить на высоком уровне перспективы ЗАЭС во время визита в Москву

Гендиректор МАГАТЭ ранее сообщил о планах в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию"

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что собирается обсудить на высоком уровне перспективы развития ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) в ходе своего визита в Москву на следующей неделе.

"Не забывайте, что я собираюсь в Москву на следующей неделе, так что там, я полагаю, я смогу обсудить на высоком уровне перспективы будущего станции", - подчеркнул Гросси в ходе брифинга для журналистов в Киеве.

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Позднее он отметил, что визит на ЗАЭС начнется 7 февраля. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. Перед поездкой на ЗАЭС Гросси провел 6 февраля в Киеве переговоры с украинским министром энергетики Германом Галущенко, руководителем корпорации "Энергоатом" Петром Котиным и главой Госинспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым.