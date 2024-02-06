Глава МИД Азербайджана обсудил с генсеком ШОС президентские выборы в стране

Джейхун Байрамов подчеркнул, что республика придает значение сотрудничеству с организацией

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином перспективы сотрудничества своей страны с ШОС и внеочередные президентские выборы, которые пройдут в стране 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан как партнер по диалогу ШОС осуществляет полезное сотрудничество с организацией в вопросах региональной безопасности, а также продвижении таких коммуникационных проектов, как транспортные коридоры Восток - Запад и Север - Юг", - говорится в сообщении дипведомства.

Глава МИД также подчеркнул, что Азербайджан придает значение сотрудничеству с ШОС, обладающей особой позицией и весом на евразийском пространстве, указал на важность оценки перспектив взаимодействия в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, гуманитарной, туристической сферах.

Касаясь значения назначенных на 7 февраля внеочередных президентских выборов, Байрамов отметил, что они впервые пройдут на всей территории страны, "и граждане, вернувшиеся в свои дома благодаря восстановительным работам, проводимым на освобожденных от оккупации территориях, впервые смогут реализовать свое избирательное право на родных землях".

Как отмечается в информации МИД, Чжан Мин, возглавляющий наблюдательную миссию ШОС на выборах, подчеркнул, что высокий уровень организации процесса подготовки к выборам вызывает большое удовлетворение.

На пост президента Азербайджана баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние президентские выборы в республике состоялись 11 апреля 2018 года.