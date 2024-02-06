В США заявили, что Колумбия может содействовать диалогу властей и оппозиции Венесуэлы

Старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности США Хуан Гонсалес подтвердил, что Соединенные Штаты продолжают выступать за правомочность участия всех кандидатов от оппозиции на президентских выборах в Венесуэле

КАРАКАС, 6 февраля. /ТАСС/. Представители Администрации президента США Джо Байдена обсудили с президентом Колумбии Густаво Петро вопросы содействия диалогу правительства Венесуэлы с правой оппозицией. Об этом сообщило издание Semana по итогам встречи в Боготе старшего директора по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности США Хуана Гонсалеса и первого заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера с президентом Колумбии.

"Президент Петро и советник Файнер подробно обсудили ситуацию в Венесуэле и подтвердили важность реализации всех элементов Барбадосского соглашения и совместной работы со всеми сторонами по выполнению согласованной дорожной карты выборов", - приводит Semana фрагмент совместного коммюнике по итогам встречи.

Гонсалес подтвердил, что США продолжают выступать за правомочность участия всех кандидатов от оппозиции на предстоящих в 2024 году президентских выборах в Венесуэле, что гарантировано Барбадосскими соглашениями, и будут следить за позицией венесуэльских властей по этому вопросу. Он считает, что "Колумбия может сыграть важную роль в продвижении конкурентных и инклюзивных выборов в Венесуэле". Гонсалес подчеркнул также, что "Колумбия может послужить важным мостом для налаживания диалога не только между оппозицией" и венесуэльскими властями, но и между США и Венесуэлой. После признания США так называемым временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в 2019 году южноамериканская страна разорвала дипломатические отношения с Соединенными Штатами.

В октябре 2023 года правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая радикальную оппозицию, заключили на Барбадосе "Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех" на президентских выборах 2024 года, который, по утверждениям американской администрации, должен предоставить возможность участия в выборах всем оппозиционным лидерам. После январского постановления Верховного суда Венесуэлы об утверждении принятого ранее решения лишить политических прав победившую на оппозиционных праймериз Марию Корину Мачадо, что не дает ей права участвовать в президентских выборах, США обвинили венесуэльские власти в нарушении Барбадосских соглашений.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить ряд экономических санкций, которые были временно отменены по результатам переговоров на Барбадосе.