В Сенате США заявили, что голосование по законопроекту о помощи Украине пройдет 7 февраля

В декабре 2023 года документ не прошел процедурное голосование

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Процедурное голосование в Сенате Конгресса США по пакетному законопроекту по помощи Украине, Израилю, а также по ужесточению мер контроля на южной границе США состоится в среду, 7 февраля, несмотря на то, что республиканцы уже исключили его одобрение. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) на пресс-конференции.

"Как я сказал, мы намерены проголосовать по законопроекту завтра. По законопроекту, который нам представлен. Мы продвинемся вперед", - сказал он. "Мы будем продолжать", - добавил Шумер. В опубликованном его аппаратом заявлении уточняется, что речь идет о процедурном голосовании. В декабре 2023 года аналогичный законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее заявил, что законопроект не будет одобрен Конгрессом США и не станет законом. "Спикер [Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон] вполне ясно дал нам понять, что это никогда не станет законом", - сказал он на пресс-конференции.

Сенат Конгресса США 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года. Договоренности объединяют средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Джонсон ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".