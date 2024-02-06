Первые результаты выборов в парламент Белоруссии станут известны в ночь на 26 февраля

В ходе первого в истории республики единого дня голосования будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Предварительные результаты парламентских выборов в Белоруссии станут известны в ночь на 26 февраля. Об этом сообщил замначальника отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Иван Толкач.

"Уже в ночь 26 февраля, около 2:00, ЦИК планирует подвести предварительные итоги выборов в Палату представителей. Пока без цифр, но хотя бы озвучить победителей этой гонки. А днем в рамках работы нашего информационного центра мы доведем информацию уже с цифрами", - привело его слова агентство БелТА.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек. С 31 января начался период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.