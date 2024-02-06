Лидер республиканцев в Сенате США исключил одобрение законопроекта о помощи Киеву

Митч Макконнелл считает, что у Конгресса "нет реальных возможностей" сделать законом пакет документов по Украине, Израилю и южной границе Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Пакетный законопроект по помощи Украине, Израилю, а также по ужесточению мер контроля на южной границе США не будет одобрен Конгрессом США и не станет законом. Уверенность в этом выразил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

"Спикер [Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон] вполне ясно дал нам понять, что это никогда не станет законом", - сказал он на пресс-конференции. "Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реальных возможностей сделать это законом", - добавил Макконнелл.

Сенат Конгресса 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября прошлого года. Договоренности объединяют средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Джонсон ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".