Омбудсмен Украины заявил, что законопроект о мобилизации противоречит конституции

Дмитрий Лубинец добавил, что уже направил в профильный комитет Верховной рады список замечаний на девяти страницах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Законопроект правительства Украины о новых правилах мобилизации содержит нормы, противоречащие конституции и другим законам страны. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

"К сожалению, правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации и на этот раз имеет ряд противоречивых норм", - написал он в своем Telegram-канале. В частности, он указал на недопустимость передачи некоторых функций сотрудникам военкоматов и военным структурам, например права проверять документы и устанавливать правила выезда мужчин за границу. Лубинец сообщил, что направил в профильный комитет Верховной рады список соответствующих замечаний на девяти страницах.

Ранее скандальный законопроект о мобилизации раскритиковало Главное научно-экспертное управления Верховной рады, отметив, что он не предполагает защиты граждан от произвола органов власти.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор продлевалась 10 раз. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила президента Украины сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

Несколько дней назад кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации. Новая версия документа, в частности, предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы. Как ожидается, депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении 7 февраля.