Байден заявил, что мир ждет от США решения относительно дальнейшей поддержки Украины

Нельзя допустить, чтобы мелочная межпартийная политическая борьба мешала выполнению Вашингтоном своих обязательств, указал американский президент

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество ждет от США решения по вопросу продолжения поддержки Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

Говоря о пакетном законопроекте по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на южной границе США, подготовленном ранее в Сенате Конгресса США, Байден заявил, что "несколько месяцев назад республиканцы просили именно об этом". "И вот он здесь, а они говорят не обращать на это внимания", - продолжил глава американской администрации.

"Пора перестать играть в игры, пока мир ждет и наблюдает", - отметил Байден. "Они ждут и наблюдают, что мы будем делать. Нельзя допустить, чтобы мелочная межпартийная политическая [борьба] препятствовала [выполнению США] своих обязательств", - подчеркнул американский лидер.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли.