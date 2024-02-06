6 февраля, 20:17
Военная операция на Украине

Байден заявил, что мир ждет от США решения относительно дальнейшей поддержки Украины

Нельзя допустить, чтобы мелочная межпартийная политическая борьба мешала выполнению Вашингтоном своих обязательств, указал американский президент

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество ждет от США решения по вопросу продолжения поддержки Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 6 февраля 2024 года

Говоря о пакетном законопроекте по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на южной границе США, подготовленном ранее в Сенате Конгресса США, Байден заявил, что "несколько месяцев назад республиканцы просили именно об этом". "И вот он здесь, а они говорят не обращать на это внимания", - продолжил глава американской администрации.

"Пора перестать играть в игры, пока мир ждет и наблюдает", - отметил Байден. "Они ждут и наблюдают, что мы будем делать. Нельзя допустить, чтобы мелочная межпартийная политическая [борьба] препятствовала [выполнению США] своих обязательств", - подчеркнул американский лидер.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине