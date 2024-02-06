Армия Израиля сообщила родственникам о гибели 31 заложника в Газе

В ЦАХАЛ уточнили, что информация о погибших проверена

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Израильские военные за время военной операции в секторе Газа сообщили родственникам о гибели 31 заложника из числа удерживавшихся в анклаве пленных. Такие данные привел официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Армия обороны Израиля сопровождает семьи похищенных в эти сложные дни, и наши представители предоставляют семьям любую проверенную информацию об их близких. Поступая таким образом, мы уведомили 31 семью, чьи близкие были похищены и которых нет среди живых, чья смерть подтверждена. Мы сообщили этим семьям доступную нам проверенную информацию об их судьбе", - сообщил он на брифинге.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватили более 240 заложников. В секторе с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась неделю. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 заложников. По подсчетам израильской стороны, к настоящему моменту в Газе оставались еще 136 заложников.

Ранее американская газета The New York Times сообщала со ссылкой на израильских военных чиновников, что, по их данным, по меньшей мере 32 человека из 136 остававшихся в Газе заложников погибли с момента начала в анклаве боевых действий.