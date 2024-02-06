Оппозиция Канады призвала Трюдо уйти в отставку на фоне данных о нацисте в парламенте

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр напомнил, что бывший спикер парламента Энтони Рота после случившегося ушел со своего поста

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная Консервативная партия Канады призвала премьер-министра страны Джастина Трюдо уйти в отставку на фоне новой информации о приглашении 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку) в канадский парламент.

"Премьер-министр уже несколько месяцев играет [с нами], говоря, что он не имел никакого отношения и не знал о приглашении бывшего нацистского солдата на прием [по случаю приезда в Канаду] президента Украины [Владимира Зеленского]. Теперь мы знаем, что он лично пригласил этого человека [на прием], хотя утверждал обратное", - заявил в ходе заседания национального парламента лидер консерваторов Пьер Пуальевр. Он напомнил Трюдо, что в результате скандала бывший спикер парламента Энтони Рота был вынужден уйти в отставку. "Будет ли он [Трюдо] придерживаться тех же стандартов?", - обратился оппозиционер к премьер-министру.

В ответ Трюдо заявил, что "нападки лидера оппозиции на Канадский украинский конгресс (КУК, организация в том числе занималась организацией приглашений людей в парламент и на прием в честь приезда Зеленского - прим. ТАСС) говорят о том, что Консервативная партия больше не поддерживает Украину".

На эту реплику также отреагировали несколько других консерваторов, которые заявили, что Трюдо должен взять на себя всю ответственность за появление нациста в парламенте страны, так как "на приглашении на прием было указано имя премьер-министра".

Ранее несколько канадских СМИ сообщили, что офис Трюдо по рекомендации КУК пригласил Хунку на торжественный прием в честь приезда Зеленского, который проходил в Торонто в сентябре 2023 года, но сам националист на нем якобы не присутствовал. В сентябре 2023 года Трюдо и его окружение утверждали, что ни они, ни украинская делегация не знали, кто будет приглашен в парламент, где тогда выступал Зеленский. Также офис Трюдо утверждал, что ни премьер-министр, ни Зеленский лично не встречались с националистом.

Лидер правительства Канады в Палате общин (нижняя палата парламента) Карина Гулд тогда заявила, что ветерана дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина") пригласил экс-спикер Палаты общин Энтони Рота, не поставив об этом в известность "ни правительство Канады, ни украинскую делегацию". Позже Рота на фоне начавшегося скандала взял всю вину на себя и ушел в отставку.

Нацист в парламенте

22 сентября 2023 года во время выступления Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли тогда призвала к отставке спикера Палаты общин парламента Энтони Роты. Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".