Белый дом отказался "нырять в кроличью нору" и отвечать на вопросы об остроте ума Байдена

Они вызваны тем, что на днях американский лидер заявил о встрече с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Белый дом отказался отвечать на вопросы об остроте ума главы администрации США Джо Байдена, вызванные тем, что тот на днях заявил о встрече с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году.

"Я даже не буду нырять с вами в эту кроличью нору, сэр", - сказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы корреспондента телекомпании Fox News Питера Дуси. Последний, в частности, поинтересовался у официального представителя Белого дома, как добивающийся переизбрания 81-летний Байден намерен убеждать сограждан в сохранении ясного ума в свете высказываний про Миттерана.

Выступая 4 февраля на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада), Байден сказал, что встречался с Миттераном вскоре после прихода в Белый дом. Инаугурация Байдена состоялась в январе 2021 года. Белый дом в своей официальной стенограмме зачеркнул фамилию "Миттеран" и исправил ее на "Макрон". Эмманюэль Макрон является нынешним президентом Франции. Этот пост он занимает с 2017 года.

Франсуа Миттеран занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год. Он умер 8 января 1996 года в возрасте 79 лет менее чем через год после того, как покинул высший государственный пост.