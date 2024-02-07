Белый дом отказался комментировать намерение Такера Карлсона взять интервью у Путина

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет никакой реакции на эти планы журналиста

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Белый дом категорически отказался комментировать намерение американского журналиста и телеведущего Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина.

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет никакой реакции на эти планы Карлсона. "Совершенно нет", - сказала официальный представитель американского лидера, когда у нее поинтересовались, есть ли у Белого дома комментарий по поводу планов Карлсона или его высказываний о том, что американская администрация пыталась сорвать интервью. В связи с этим Жан-Пьер попросили уточнить, отвечает она на первый вопрос о комментарии или на второй - о предположительно имевшей место попытке правительства США торпедировать интервью. "Чтобы высказаться более ясно: совершенно нет как комментарий. Точка", - ответила пресс-секретарь.