Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

Рафаэль Гросси 6 февраля встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко, подтвердив, что встреча предшествует поездке на станцию

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, как ожидается, совершит четвертый визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). В этот день пройдет 16-я ротация миссии МАГАТЭ, которой будет руководить Гросси.

Гросси ранее сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Глава Росатома Алексей Лихачев позднее отметил, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. В МАГАТЭ также сообщали, что перед поездкой на ЗАЭС Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве.

6 февраля глава МАГАТЭ встретился с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Гросси подтвердил, что встреча предшествует поездке на Запорожскую АЭС.

Период затишья

Гросси в эфире радиостанции RFI отмечал, что инспекторы МАГАТЭ отмечают затишье на станции, прежде сотрудники агентства фиксировали прямые нападения на атомную станцию.

Тем не менее 25 января на заседании Совета Безопасности ООН Гросси заявлял о "реальной угрозе" крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС, указывая, что ситуация с безопасностью остается "невероятно шаткой". Уровень риска он оценил по 10-балльной шкале, указав, что иногда он "близок к 10".

Глава МАГАТЭ отмечал, что утрата электроснабжения на Запорожской АЭС чревата отключением систем охлаждения реакторов и выбросом радиоактивного материала, поясняя, что именно поэтому он всегда акцентирует внимание на важности энергоснабжения станции. Глава МАГАТЭ указал, что станция подключена к двум внешним линиям питания, а в случае их отключения полагается на дизельные генераторы. За последние два года станция восемь раз столкнулась с утратой внешнего электроснабжения.

Гросси ранее также сообщал, что в ходе визита на ЗАЭС проведет встречу с представителями Росатома, управляющими станцией, а также будет руководить 16-й ротацией миссии МАГАТЭ. Ожидается, что в ходе предстоящего визита он обсудит с представителями Росатома, управляющими станцией, вопрос наличия достаточной численности персонала для обеспечения функционирования объекта.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российских сил. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет Росатом.

В пресс-службе станции 31 января сообщали, что все шесть блоков Запорожской АЭС остановлены и не вырабатывают электроэнергию. Пять из них, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов" для обеспечения станции паром. ЗАЭС укомплектована необходимым персоналом для обеспечения безопасной работы, оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной и ядерной безопасности и под наблюдением экспертов МАГАТЭ.

Впервые Гросси побывал на ЗАЭС 1 сентября 2022 года, после чего на станции было учреждено постоянно присутствие специалистов МАГАТЭ.