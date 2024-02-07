Голландская партия НОД вышла из переговоров по созданию правящей коалиции

Основной причиной такого решения лидер политического движения Питер Омтзихт назвал финансовые проблемы в правительстве

ГААГА, 7 февраля. /ТАСС/. Партия "Новый общественный договор" (НОД) вышла из переговоров по формированию правящей коалиции в Нидерландах, сообщает телеканал NOS.

Как заявил лидер политической силы Питер Омтзихт, этот раунд переговоров закончен. По его словам, партия оставляет открытой дверь для формирования коалиции меньшинства или коалиции в каком-либо другом виде с широкой поддержкой парламента. Однако политик исключает возможность формирования коалиции большинства с партиями, которые принимали участие в обсуждениях - Партией свободы, "Фермерско-гражданским движением" (ФГД) и Народной партией за свободу и демократию (НПСД).

Основной причиной для этого он назвал финансовые проблемы в правительстве. Партия, отметил политик, не хочет давать пустые обещания гражданам. "Посредник в переговорах [Рональд Пластерк] получил около 20 писем о ситуации с государственными финансами, - сказал Омтзихт. - Они свидетельствуют о том, что финансовая ситуация гораздо более серьезная, чем предполагалось".

Пластерк должен на этой неделе подготовить окончательный доклад по вопросу формирования правящей коалиции и представить его национальному парламенту. Парламент, в свою очередь, должен будет провести дебаты относительно того, что делать дальше.

Лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс выразил крайнее разочарование решением Омтзихта. "Голландцы хотят этот кабинет, а Питер Омтзихт выбрасывает полотенце на ринг, пока мы все еще ведем обсуждения, - заметил он. - Совершенно этого не понимаю". Удивление выразили также лидеры двух других политических сил, принимавших участие в переговорах, Калолина ван дер Плас из ФГД и Дилан Йешильгез-Зегериус из НПСД.

На прошедших в ноябре 2023 года парламентских выборах НОД занял четвертое место и получил 20 из 150 мест в национальном парламенте. Крупнейшей стала ПС с 37 депутатскими мандатами. Эксперты не исключают, что теперь право принять попытку формирования правящей коалиции будет передано занявшему второе место альянсу Партии труда и "Зеленых левых", возглавляемому бывшим первым заместителем главы Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.