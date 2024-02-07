Египет получил от ХАМАС ответ на парижское предложение по освобождению заложников

В настоящий момент стороны обсуждают технические детали представленной движением резолюции, сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван

КАИР, 7 февраля. /ТАСС/. Египетская сторона получила от палестинского движения ХАМАС ответ на предварительное предложение по освобождению заложников, выработанное на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже. Об этом сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

"Египет получил от ХАМАС ответ на предложение, сформулированное в ходе встречи в Париже", - приводит его слова информационный портал Al-Youm as-Sabia. Он добавил, что в настоящий момент стороны обсуждают технические детали представленной движением резолюции. Подробностей о том, какие именно условия включает в себя ответ ХАМАС, пока не приводится.

28 января в Париже состоялась встреча глав разведслужб Египта, Израиля, США и премьер-министра Катара. Американский телеканал CNN отмечал, что, хотя переговорщики пришли к консенсусу в общих чертах, согласовать конкретные детали сделки, скорее всего, будет непросто. По предварительным условиям, первый этап возвращения заложников предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый палестинским движением ХАМАС мирный житель будет обменян на троих палестинцев, которые содержатся под стражей в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена военнослужащих израильской армии, а вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза.

Телеканал также утверждал, что египетская разведка якобы передала ХАМАС текст предварительного предложения. 30 января глава политбюро движения Исмаил Хания подтвердил получение документа, однако подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа на парижское соглашение остаются "немедленное прекращение агрессии" и "вывод оккупационных войск за пределы сектора Газа" и что движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение данных условий.