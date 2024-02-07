WP: военный объект США в Иордании не был оснащен средствами поражения БПЛА

Беспилотник, атаковавший в январе американский военный объект, двигался на малой высоте, поэтому военнослужащие, вероятно, не смогли зафиксировать его приближение, пишет газета

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Военный объект США в Иордании, где в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли три американских военнослужащих, не был оснащен средствами поражения беспилотников. С таким утверждением выступила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом проверки, проводимой Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

По их данным, в силу того, что беспилотник, атаковавший в январе американский военный объект, двигался на малой высоте, военнослужащие США, вероятно, не смогли зафиксировать его приближение. Кроме того, отмечает издание, объект Tower 22 в Иордании не был на момент атаки оснащен вооружениями, способными поражать БПЛА. Защита объекта от подобных атак осуществлялась за счет средств РЭБ, призванных выводить из строя беспилотники и нарушать работу их систем наведения.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ответ на просьбу прокомментировать данные газеты на регулярном брифинге во вторник заявила, что CENTCOM проводит проверку обстоятельств инцидента. "Разумеется, CENTCOM и министр [обороны США Ллойд Остин] решат, требуются ли какие-либо изменения в расстановке сил на [объекте] Tower 22 или других базах в регионе", - заявила Сингх, подчеркнув, что не будет разглашать детали. "Думаю, это было бы плохо для оперативной безопасности и защиты наших войск", - отметила она.

В ночь на 3 февраля американская авиация нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Как сообщило Центральное командование ВС США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, американские военные атаковали 85 целей. Авиаудары, как утверждается, наносились по командным пунктам, разведывательным центрам, складам с оружием и логистическим объектам, которые использовали входящее в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) подразделение "Аль-Кудс" и связанные с ним группировки.

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.