США заявили, что не стремятся к конфликту с Ираном

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что напряженность в регионе растет из-за нападений на американские войска

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к обострению ситуации на Ближнем Востоке, конфликту с Ираном. С такими словами выступила во вторник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать высказанную в СБ ООН позицию Москвы, согласно которой Вашингтон разжигает конфликт на Ближнем Востоке. "Я бы сказала, что более 160 нападений на американские войска приводят к росту напряженности в регионе. Мы не стремимся к конфликту с Ираном. Мы не стремимся к более широкому региональному конфликту", - утверждала Сингх. По ее версии, дислоцированные на границе Иордании и Сирии ВС США, которых атаковали шиитские формирования, якобы "поддерживают кампанию по ликвидации ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство").

Как подчеркнула представитель Минобороны, с 17 октября 2023 года на ВС США в регионе было совершено 168 нападений: 67 в Ираке, 100 в Сирии, 1 в Иордании. Кроме того, продолжила она, с 19 ноября йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" "атаковало или угрожало торговым судам 41 раз".

Выступавший в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что удары США в Сирии и Ираке были рассчитаны "на дальнейшее разжигание конфликта" на Ближнем Востоке. На заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном по инициативе России в связи с осуществленными Соединенными Штатами бомбардировками, дипломат подчеркнул, что массированные удары американских ВВС вновь продемонстрировали всему миру "агрессивную сущность политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права".

В ночь на 3 февраля американская авиация нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в нескольких приграничных районах Ирака и Сирии. Как сообщило Центральное командование ВС США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, американские военные атаковали 85 целей. Авиаудары, как утверждается, наносились по командным пунктам, разведывательным центрам, складам с оружием и логистическим объектам, которые использовали входящее в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) подразделение "Аль-Кудс" и связанные с ним группировки.