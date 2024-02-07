В Венгрии считают, что Европа оказалась на коленях из-за позиции США по Украине

Как считает политический советник премьера страны Балаж Орбан, Будапешт не может повлиять на трансформацию мирового порядка, но может решить, как реагировать на происходящие события

БУДАПЕШТ, 7 февраля. /ТАСС/. Европа оказалась на коленях из-за того, что США вынуждают ее поддерживать конфликт на Украине, в то время как Россия несмотря на санкции сохранила свою экономику. Такое мнение высказал политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, выступая во вторник вечером в Дьёре на презентации своей книги "Гусарская рубка. Венгерская стратегия взаимосвязанности". Слова Орбана приводит информационное агентство MTI.

"Мы видим, что Европа практически поставлена на колени из-за подхода Соединенных Штатов к российско-украинской войне", - сказал он, добавив, что тем временем Россия смогла диверсифицировать свою экономику и укрепила связи с Китаем.

Советник премьера отметил, что сейчас происходит "трансформация мирового порядка", на которую Венгрия повлиять не в силах. "Однако мы можем решить, как мы будем реагировать [на происходящие события]", - подчеркнул он. Размышления на этот счет Балаж Орбан представил в своей новой книге.

Он подтвердил, что правительство Венгрии выступает против "политики разделения" экономических систем Запада и Востока и считает необходимым придерживаться "стратегии взаимосвязанности", развивая отношения не только со своими союзниками, но и с другими странами. По его мнению, это позволит Венгрии укрепить свою экономику, привлечь дополнительные иностранные инвестиции и уменьшить зависимость от отдельных центров силы и игроков, действующих на международном рынке.