В Белом доме пока не знают, когда состоится телефонный разговор лидеров США и КНР

Пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер сказала, что на этот счет ей "нечем поделиться"

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Белый дом пока не располагает информацией о сроках проведения телефонного разговора американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь главы администрации США Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, когда ожидается телефонный разговор двух лидеров. "У меня нет никакой свежей информации о планируемом разговоре председателя [КНР] Си [Цзиньпина] и президента [США Джо] Байдена. Мне просто нечем поделиться на данный момент", - ответила она.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что договорился с главой МИД КНР Ван И о скором проведении телефонного разговора американского и китайского лидеров.

15 ноября 2023 года Байден и Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско, которая состоялась во время первого визита председателя КНР в США за шесть лет. Как проинформировало тогда агентство Xinhua, лидеры договорились "восстановить общение на высоком уровне между вооруженными силами двух стран на основе равенства и уважения, рабочие встречи министров обороны КНР и США, механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования".