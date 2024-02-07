Минобороны Сирии подтвердило информацию о нанесении армией Израиля ударов по Хомсу

В ведомстве отметили, что в результате ударов есть погибшие и пострадавшие

БЕЙРУТ, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Сирии подтвердило информацию о нанесении израильскими ВС ударов по нескольким объектам в сирийской провинции Хомс. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня около 00:30 израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны к северу от Триполи, атаковав ряд объектов в городе Хомс и [одноименной] провинции. Наши средства ПВО отразили агрессию и сбили несколько ракет", - отмечается в тексте.

Согласно сообщению ведомства, в результате ударов "погибли и получили ранения несколько мирных жителей, был причинен ущерб объектам, находящимся в государственной и частной собственности". Точное число погибших и пострадавших не указывается.

Ранее газета Al Watan информировала об ударах израильских сил по районам в центральной части Сирии. По информации издания, часть выпущенных израильскими военными снарядов упала в городе Хомс и его окрестностях, спровоцировав разрушения и пожары.