Херш считает, что расследование взрывов "Северных потоков" могли провалить намеренно

По словам журналиста, некоторые высокопоставленные чиновники Швеции и Дании "точно понимали, что именно происходит"

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Дании и Швеции знали о том, что произошло на "Северных потоках" и кто причастен к подрыву, и, возможно, именно поэтому предпочли провалить свои расследования по этому делу. Об этом заявил в своем блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что шведская прокуратура планирует закрыть расследование диверсии на "Северных потоках", поскольку, вероятно, не смогла установить подозреваемых. О своем решении по делу прокуратура Швеции намерена объявить в среду.

"Провал двух стран в проведении расследования может происходить из того факта, что, как мне сказали, некоторые высокопоставленные чиновники обеих стран точно понимали, что именно происходит", - написал Херш.

Он отметил, что и Швеция и Дания знали о том, что "США практиковали погружения в Балтийском море на протяжении нескольких месяцев перед взрывами". Помимо этого, указывает журналист, "нет никаких свидетельств того, что президент [США Джо] Байден за прошедшие 16 месяцев с момента уничтожения трубопроводов поручил <...> своим экспертам провести расследование" взрывов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, добавил Херш, также "не приложил каких-либо заметных усилий, чтобы определить, кто это сделал".

О взрывах на "Северных потоках"

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию.

8 февраля Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС расследующий в Швеции дело о диверсии прокурор Матс Юнгквист, шведская прокуратура пока не видит необходимости в сотрудничестве с Россией в рамках этого дела. По его словам, Швеция в предварительном следствии фокусируется не на том, кто совершил диверсию, а на исключении того, что королевство каким-то образом было использовано в качестве платформы для этой диверсии.