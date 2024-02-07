Пакет реформ Милея отправили на доработку из-за нехватки поддержки в парламенте

Соответствующую инициативу поддержало большинство депутатов

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 февраля. /ТАСС/. Аргентинские депутаты проголосовали за возвращение пакета реформ президента Хавьера Милея парламентской комиссии после того, как правительству не удалось добиться одобрения всех пунктов законопроекта. Заседание транслировалось на YouTube-канале нижней палаты парламента.

Предложение прервать постатейное рассмотрение законопроекта и отправить его на доработку выдвинули депутаты правительственной коалиции "Свобода наступает". Инициатива была вынесена на голосование и поддержана большинством.

"Есть депутаты, которые через своих губернаторов обязались поддержать [законопроект], но они не сдержали свое слово, так что мы решили вернуться к рассмотрению в комиссии, чтобы продолжить работу и диалог", - сказал глава блока "Свобода наступает" Оскар Саго. Ранее Палата депутатов отклонила некоторые пункты законопроекта, внесенного правительством.

Палата депутатов начала обсуждать пакет реформ Милея в конце января. 2 февраля документ был одобрен в целом, однако в ходе заседаний некоторые оппозиционные депутаты предупреждали, что не готовы поддержать все статьи. Наиболее спорными оказались пункты, касающиеся предоставления президенту особых полномочий и приватизации государственных компаний.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. 26 января министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что правительство уберет из направленного в парламент проекта часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остального пакета мер. Решение было принято на фоне конфликта с губернаторами, которые выступали против повышения пошлин.