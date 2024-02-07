Омбудсмен Украины призвал нардепов принять в первом чтении законопроект о мобилизации

Дмитрий Лубинец ранее утверждал, что документ противоречит конституции

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец призвал нардепов принять в первом чтении законопроект о мобилизации, в котором, как заявлял сам омбудсмен ранее, содержатся нормы, противоречащие конституции.

"В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Лубинец сообщил, что законопроект правительства Украины о новых правилах мобилизации содержит нормы, противоречащие конституции и другим законам страны.

Скандальный законопроект о мобилизации также раскритиковало Главное научно-экспертное управление Верховной рады, отметив, что он не предполагает защиты граждан от произвола органов власти.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех продлевалась 10 раз. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила президента Украины сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

Несколько дней назад кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации. Новая версия документа, в частности, предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы. Как ожидается, депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении 7 февраля.