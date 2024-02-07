На Запорожской АЭС рассчитывают, что работа с МАГАТЭ обеспечит безопасность станции

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина также отметила, что обстановка в Энергодаре накануне визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси спокойная

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Обстановка в Энергодаре накануне визита на Запорожскую АЭС генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси спокойная. Совместная работа с МАГАТЭ приведет к полному обеспечению безопасной работы станции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она отметила, что в декабре 2023 года на встрече генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и Гросси были достигнуты договоренности о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года.

"Мы всегда открыты к диалогу, направленному на обеспечение ядерной безопасности и защищенности Запорожской АЭС. Любые действия, которые ставят под угрозу безопасность работы станции, неприемлемы. И рассчитываем, что наша совместная работа с МАГАТЭ приведет к полному обеспечению безопасной работы станции. Обстановка в городе спокойная", - сказала Яшина.

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Глава Росатома Алексей Лихачев позднее сообщил, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ.

6 февраля гендиректор МАГАТЭ встретился с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Гросси подтвердил, что встреча предшествует поездке на Запорожскую АЭС.