Yomiuri: полиция Японии проводит обыски в офисах компании из-за контрабанды судна в Иран

В 2021 году компания подала в таможенную службу документы, в которых говорилось, что судно планируется поставить в ОАЭ, однако оно направилось в иранский порт, поясняет газета

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит обыски в офисах японской компании в городе Осака по подозрению в контрабандной поставке подержанного судна в Иран. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Как отмечается, в 2021 году компания подала в таможенную службу документы, в которых говорилось, что судно планируется поставить в ОАЭ. Однако, как оказалось, в действительности оно направилось в иранский порт. При этом у компании было соответствующее разрешение, полученное от иранской стороны.

Экспорт судов в Иран не запрещен, однако, как отмечает издание, многие компании относятся с осторожностью к таким сделкам, учитывая санкции США против Тегерана.