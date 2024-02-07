Красный Полумесяц сообщил о ранении восьми палестинцев в результате обстрела в центре Газы

По информации PRCS, Армия обороны Израиля атаковала жилой дом в городе Дейр-эль-Балах

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь палестинцев пострадали в результате израильского обстрела в центральной части сектора Газа. Об этом сообщается в заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS), опубликованном в Х (ранее Twitter).

"Бригады скорой помощи PRCS доставили в больницы восемь палестинских граждан, раненых в результате обстрела израильскими оккупантами жилого дома в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части палестинского анклава", - отмечается в заявлении.

Как сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, Армия обороны Израиля также ведет интенсивный обстрел города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа. Под прицельным артиллерийским огнем окрестности больницы "Аль-Амаль" и мечеть Билал в центре города.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.