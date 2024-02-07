Посольство КНР заявило о неприемлемости хакерских атак на Минобороны Нидерландов

В диппредставительстве уточнили, что Китай всегда выступал против любых видов кибератак и боролся с ними на законных основаниях

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Китайские власти считают неприемлемыми любые сетевые атаки, в том числе на Министерство обороны Нидерландов. Как прокомментировало посольство КНР в Амстердаме, Китай не позволяет хакерам использовать национальную инфраструктуру.

"Китайское правительство всегда было решительно против любых видов кибератак и боролось с ними на законных основаниях, - говорится в комментарии, опубликованном на странице диппредставительства в социальной сети WeChat в связи с недавним заявлением военной разведки Нидерландов об атаке на компьютерную сеть МО этой европейской страны. - КНР не позволит ни одному государству или частному лицу использовать китайскую территорию или национальную инфраструктуру для осуществления такой противозаконной деятельности, как сетевые атаки".

Посольство уточнило, что хакерская деятельность - "общий вызов, с которым сталкиваются все страны". "Китай против любых злонамеренных спекуляций и необоснованных обвинений. Мы выступаем за обеспечение кибербезопасности совместными усилиями, путем диалога и сотрудничества", - подчеркивается в заявлении.

Как утверждает Служба военной разведки и безопасности Нидерландов, в 2023 году компьютерная сеть министерства обороны этой страны подверглась атаке хакеров из Китая, которые якобы внедрили в нее вредоносное программное обеспечение. Речь идет о разработке, которая используется в системах FortiGate компании Fortinet и позволяет получать удаленный доступ к функциональным устройствам.