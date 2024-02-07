С начала обострения конфликта в Газу доставили более 16 тонн медикаментов

Всего в анклав въехали 1 326 грузовиков, сообщили в Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях при Минобороны

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. С момента эскалации вооруженного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в сектор Газа было доставлено более 16 тонн медикаментов и медицинского оборудования. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях при Минобороны.

"С момента начала военных действий 1 326 грузовиков с медицинским оборудованием и медикаментами были досмотрены и переправлены на территорию сектора Газа", - указано в сообщении управления. Общий вес доставленных грузов превысил 16,5 тонн.

Также сообщается, что с этими грузовиками в палестинский анклав в числе прочего были отправлены инсулин, инкубаторы для младенцев, униформа для врачей, вакцины, предметы гигиены и ухода за больными, кресла-коляски, медицинские матрасы и кровати, а также хирургические инструменты и приборы для диализа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.