США заявили о выпущенных хуситами шести ракетах по судам в Красном море и Аденском заливе

Один из коммерческих кораблей получил повреждения, отметили в CENTCOM

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" во вторник выпустили шесть ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, одно из них получило повреждения. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"6 февраля в период приблизительно с 1:45 по 16:30 по арабскому стандартному времени поддерживаемые Ираном хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет с подконтрольных хуситам территорий Йемена в сторону Аденского залива и южной части Красного моря, - говорится в сообщении опубликованном командованием в X (ранее Twitter). - Три из них были нацелены на сухогруз Star Nasia - принадлежащее Греции судно под флагом Маршалловых островов - проходивший через Аденский залив. Примерно в 03:20 Star Nasia сообщил о взрыве близ корабля, в результате которого был нанесен незначительный ущерб".

Еще три ракеты, указывает CENTCOM, были запущены, вероятно, в сторону грузового судна Morning Tide, принадлежащего Великобритании и осуществляющего деятельность под флагом Барбадоса. Ни одна из ракет по Morning Tide не попала. Оба судна продолжили путь к своим точкам назначения. Указывается, что одну из ракет, выпущенных по Star Nasia, сбил эсминец ВМС США USS Laboon.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам йеменского мятежного движения в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

3 февраля силы США и Великобритании нанесли удары по 36 целям, связанным с хуситами. 4 февраля CENTCOM сообщило о нанесении очередной серии ударов по территории Йемена, целями атак стали пять крылатых ракет мятежников.