Республиканцы США назвали настоящей журналистикой предстоящее интервью Карлсона с Путиным

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин также отметила, что Илон Маск своим решением не блокировать материал на платформе X "защищает свободу слова и свободу прессы"

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Конгрессмены от Республиканской партии положительно отреагировали на заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что он вскоре возьмет интервью у президента России Владимира Путина, и назвали это интервью настоящей журналистикой.

"Вот так выглядит настоящая журналистика от Такера Карлсона", - написала на своей странице в X (ранее Twitter) законодатель Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия). Она добавила, что владелец платформы X Илон Маск решением не блокировать будущее интервью Карлсона с российским лидером "защищает свободу слова и свободу прессы".

Конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) также поддержал идею интервью. "Настоящая журналистика", - прокомментировал он видеоролик, размещенный Карлсоном.