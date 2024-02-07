NORAD сообщило, что отследило полет четырех военных самолетов РФ у Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отметило, что они "не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство"

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 6 февраля отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски.

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 6 февраля 2024 года", - утверждается в заявлении NORAD.

Командование отмечает, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и "не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство". "Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски ведется на регулярной основе и не воспринимается в качестве угрозы", - указывается в сообщении.